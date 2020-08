Annemiek van Vleuten knokt zich in slotfase naar zege in Strade Bianche

Annemiek van Vleuten heeft ook haar vijfde koersdag in 2020 gewonnen. De Nederlandse renner van Mitchelton-Scott knokte zich in de laatste twintig kilometer eerst terug naar de achtervolgers, waarna ook eenzame leider Mavi García er in de laatste kilometer aan moest geloven.



Al wat de klok sloeg was Annemiek van Vleuten vorige week in Emakumeen Nafarroako Klasikoa, Clasica Femenina Navarra en Durango-Durango Emakumeen Saria. Of het een voorbode was voor de Strade Bianche zaterdag? Misschien. Maar ook dan heb je nog steeds het geluk aan je zijde nodig om in het hete Toscane te winnen.

Dat geluk een belangrijke factor in de Strade Bianche is, bleek nog voor de wedstrijd überhaupt was begonnen. Clara Kloppenburg, Ashleigh Moolman-Pasio en Ella Harris moesten al forfait geven, nog vóór het startschot was gelost. Niet omdat zij positief waren getest op het coronavirus – de winnares moet ook nog eens het geluk hebben dat zij niet in aanraking is gekomen met een coronapatiënt – maar omdat zij in de voorbereiding op de Strade Bianche hard ten val waren gekomen.

Vroege vlucht krijgt weinig ruimte

Om 11.55 werd het vrouwenpeloton dan eindelijk onderweg geschoten. Een vroege vlucht met Melissa Van Neck en Giorgia Vettorello vormde zich snel. Ze kregen een minuut cadeau van het onwennige peloton, maar na de eerste strook was er opnieuw een gruppo compatto. Een vlucht met Omer Shapira even later had ook geen succes.

Ondertussen werd het peloton op deze eerste stroken wel stevig uitgedund. Halverwege de vijfde strook, bleven er nog veertig vrouwen over in het peloton die zich kandidaat-winnaar mochten noemen. Niet iedereen in deze groep zal zich overigens zo hebben gevoeld, halverwege koers.

Elf renners rijden ver weg

In de laatste vijftig kilometer begon de finale, toen elf renners van elf verschillende ploegen wegreden uit het peloton. De namen: Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), Mavi García (Alé BTC Ljubljana), Rasa Leleivyte (Aromitalia Vaiano), Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans), Soraya Paladin (CCC-Liv), Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT), Leah Thomas (Paule Ka), Brodie Chapman (FDJ-Nouvelle Aquitaine), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), Elisa Balsamo (Valcar-Travel) en diezelfde Shapira (Canyon/SRAM). In no-time reden zij bijna twee minuten weg uit het peloton.

García gaat alleen

Heel lang blijven de elf renners niet bij elkaar omdat García al snel de keuze had gemaakt alleen sneller af te zijn. De 36-jarige Spaanse bleek gelijk te hebben, want García reed al snel meer dan een minuut voorsprong bij elkaar. Van Dijk ging toen het gat inmiddels was opgelopen tot twee (!) minuten in de tegenaanval, maar de Nederlandse kwam niet veel later weer bij de negen overgebleven achtervolgers te rijden.

García zette haar monstersolo vervolgens gestaag door. Met nog twintig kilometer te gaan moest zij zelfs concluderen dat zij meer dan drieënhalve minuut was weggereden bij de achtervolgers, waar van samenwerking geen sprake meer was.

Van Vleuten stoomt op

Van Dijk, Paladin, Brennauer, Spratt, Canuel en Thomas bleken de sterkste achtervolgers te zijn. Ze verkleinden hun achterstand met nog vijftien kilometer te gaan tot twee minuten en veertig seconden. Op dat moment kwam Van Vleuten uit het niets bij de achtervolgers. Zij had een achterstand van bijna drie minuten dicht gereden.

Van Vleuten kraakt García in slotkilometer

De wereldkampioene kwam heel even op adem, waarna zij in de laatste veertien kilometer alleen probeerde om het nog steeds heel grote gat met García te dichten. Onmogelijk? Niet voor Van Vleuten. Binnen zeven kilometer was de kloof gedicht. García kon de Nederlandse nog even volgen, maar kraakte volledig in de laatste kilometer.

Van Vleuten kon vervolgens aan een grote zegetocht beginnen. Ook in haar vijfde koersdag van 2020 was zij niet te stoppen. Op gepaste afstand eindigden García en Thomas op de plekken twee en drie.