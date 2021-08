Annemiek van Vleuten: “Ik voelde wel wat druk om het af te maken”

Annemiek van Vleuten liet zaterdag in de Ladies Tour of Norway zien dat haar topvorm er nog altijd is. Bijna drie weken na haar gouden plak op de Olympische Spelen sloeg ze een dubbelslag in de Ladies Tour of Norway, door met overmacht de koninginnenrit naar skioord Norefjell te winnen.

Op de slotklim besloot Ashleigh Moolman-Pasio de knuppel in het hoenderhok te gooien. De Zuid-Afrikaanse klimster van SD Worx kreeg het gezelschap van Van Vleuten, die niet veel later besloot om zelf door te trekken. “Ik besloot haar te counteren. Ik voelde dat ze kon volgen, maar ik besloot er volledig voor te gaan en niet meer om te kijken. Ik had niet eens in de gaten wat er achter mijn rug gebeurde”, blikt Van Vleuten terug op de finale.

Het tempo van Van Vleuten bleek uiteindelijk te machtig voor Moolman-Pasio en Cecilie Uttrup Ludwig, de laatste overlevers, en zo wist de kopvrouw van Movistar onbedreigd naar haar achtste zege van 2021 te rijden. “Ik hoopte hier aan de start te staan zonder verwachtingen of druk, maar mijn ploeggenoten reden de hele dag op kop en wisten zo de koers te controleren. Ik voelde de druk om het geweldige ploegenspel af te maken.”

“Baby (Barbara Guarischi, red.) wist nog een laatste kopbeurt te doen aan de voet van de klim. Dat deed toch even zeer, maar dat was alleen maar goed. Het was vervolgens zaak om mijn moment te kiezen. Het plan was om op het steilste gedeelte van de klim aan te vallen, maar dat was nog niet zo makkelijk gezien het hoge tempo. Dit is echt een geweldige overwinning. Ik koers ontzettend graag in Noorwegen en ik hoop zondag de leiderstrui te verdedigen.”