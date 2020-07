Annemiek van Vleuten: “Ik maakte me zorgen over deal met Manuela Fundación” dinsdag 14 juli 2020 om 12:38

Annemiek van Vleuten heeft zich zorgen gemaakt over de, uiteindelijk afgeketste, deal van haar ploeg Mitchelton-Scott met het Spaanse Manuela Fundación. De regerende wereldkampioene was bang dat het team haar identiteit zou kwijtraken.

“Er was veel gaande in de ploeg en het was behoorlijk hectisch. En om eerlijk te zijn hebben we veel geluk met Gerry Ryan als teameigenaar. Hij is een legende”, laat Van Vleuten weten in een interview met Cyclingnews. “Ik ben erg blij dat hij ons vertelde, na die hectische situatie, dat de overeenkomst niet doorging en dat hij het team zou blijven steunen. Hij is de oprichter van de ploeg en staat voor de teamcultuur en de Australische mentaliteit.”

Vorige maand kwam in eerste instantie het bericht naar buiten dat de mannen- en vrouwenploeg van Mitchelton-Scott het seizoen zouden afmaken als Manuela Fundación. Maar enkele dagen later weersprak ploegbaas Ryan dat de onderhandelingen al rond waren. De ploeg was ook nog in gesprek met andere potentiële geldschieters. Uiteindelijk ging de overname helemaal niet door. Ook garandeerde Ryan de toekomst van het team voor het seizoen 2021.

“Ik maakte me echt wel een beetje zorgen over Manuela Fundación, dat we een beetje van onze teamcultuur zouden verliezen”, gaat de wereldkampioene van Yorkshire (2019) verder. “Onze teamcultuur is belangrijk voor deze ploeg en de reden waarom ik me zo thuis voel hier. Ik ben superblij met Gerry en dat hij zei dat hij het team bleef steunen. Dat was wat mij betreft het beste nieuws van alles.”

Aflopend contract

Of Van Vleuten ook in 2021 voor de Australische ploeg koerst, is evenwel nog ongewis. Ze heeft haar aflopende contract namelijk nog niet verlengd. “Op dit moment praat ik met mijn huidige ploeg en andere ploegen”, zegt ze daarover. “Op dit moment weet ik niet zeker waar ik volgend jaar zal rijden, maar ik weet zeker dat het wel goed komt.” Ze denkt in elk geval nog niet aan stoppen. “Ik zie nog steeds verbetering. Ik wil pas stoppen als ik mezelf niet meer verbeter.”