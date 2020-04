Annemiek van Vleuten: “Het seizoen kan nog wel eens heel lang gaan duren” maandag 20 april 2020 om 16:00

Annemiek van Vleuten heeft nu het wielerseizoen stil ligt haar trainingsprogramma aangepast. De regerend wereldkampioene bij de vrouwen schrijft in een uitgebreide blog op haar website hoe zij nu haar tijd doorkomt.

Trainingsbeest Van Vleuten doet het in deze periode iets rustiger aan. Haar intensieve trainingen zijn geschrapt. “Ik probeer het dus leuk te houden en ontspannen. Ik heb wel een schema, maar dat is meer een richtlijn. Louis (trainer Delahaye, red.) en ik gaan er heel flexibel mee om. Ik mountainbike nu ook zo’n twee a drie keer per week”, legt zij uit. “Op de wegfiets ben je toch wat meer de uren aan het aftellen, zeker wanneer je niet echt een doel hebt”, geeft ze aan.

Daarnaast heeft interval plaats gemaakt voor duurtrainingen. “Normaal zou ik nu heel specifiek toewerken naar mijn piekwedstrijden met minder uren en juist wat kort intervalwerk. Nu is het juist weer wat meer zoals in november: wat fit blijven met wat duurtrainingen.”

Zij rekent op een lang seizoen. “Het is nu denk ik vooral zaak om jezelf niet mentaal uit te wringen. Het seizoen kan nog wel eens heel lang gaan duren. Laten we het hopen dat we inderdaad tot november nog allerlei mooie World Tour koersen kunnen gaan inhalen! Maar daarom is het wel goed om jezelf nu niet helemaal mentaal op te branden.”

Gemiste kans UCI

Waar de mannen inmiddels al wat te horen hebben gekregen over de mogelijke kalender voor dit najaar, was de UCI richting de dames minder duidelijk. Van Vleuten ziet dat als een gemiste kans. “Ik probeer me altijd, maar ook zeker in deze crisis, niet druk te maken om dingen die ik niet onder controle heb. Dat laat ik aan de media over. Je hier druk over maken, is allemaal verloren energie. Maar het geeft wel even aan hoe de UCI erin staat. Je hoopt eens altijd positief verrast te worden. Laten we zeggen; gemiste kans UCI”, geeft zij aan.