Annemiek van Vleuten grijpt naast titel Sportvrouw van het Jaar

Annemiek van Vleuten is niet verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Op het Sportgala 2022, georganiseerd door de NOS en sportkoepel NOC*NSF, kreeg de winnares van de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España voor vrouwen niet de meeste stemmen.

De prijs voor Sportvrouw van het Jaar ging naar schaatsster Irene Schouten, die drie keer goud won op de Olympische Winterspelen in Peking van dit jaar. Schouten was de beste op de 3.000 meter, de 5.000 meter en de massastart. Ze versloeg naast Van Vleuten ook shorttrackster Suzanne Schulting in deze verkiezing.

Van Vleuten heeft een uitermate succesvol seizoen achter de rug. De renster van Movistar schreef in 2022 geschiedenis met winst in de drie grote rondes (Giro d’Italia Donne, Tour de France Femmes en Ceratizit Challenge by La Vuelta) en de wereldtitel op de weg. Ook won ze met Luik-Bastenaken-Luik een monumentale klassieker.

Ellen van Dijk en Marianne Vos maakten in een eerdere fase deel uit van de longlist van NOC*NSF en de NOS, maar zij vielen af bij de laatste schifting.