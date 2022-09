Annemiek van Vleuten grijpt macht in koninginnenrit Ceratizit Challenge

Annemiek van Vleuten heeft een serieuze dubbelslag geslagen in de Ceratizit Challenge, ook wel de Vuelta voor vrouwen. De kopvrouw van Movistar was veruit de beste in de tweede etappe, de koninginnenrit van 105,9 kilometer rond Colindres. Van Vleuten rondde een solo van 28 kilometer af en nam zo de leiderstrui over van Elisa Longo Borghini.

In de openingsfase zagen we onder meer demarrages van olympisch kampioene Anna Kiesenhofer en de Nederlandse Maaike Coljé, maar zij kwamen niet weg. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) en Sarah Roy (Canyon-SRAM) slaagden daar wel in. Zij kregen de ruimte en wisten over de Alto Fuente Las Varas, de Alto Cruz de Usaño en de Campo Loyal te geraken.

In het peloton was er even een schrikmoment toen klassementsleidster Elisa Longo Borghini ten val kwam, maar zij kon op tijd terugkeren voor de laatste twee beklimmingen van de dag. Dat waren de Fuente las Varas (6 km aan 6,2%) en Campo la Cruz (3,2 km aan 8%). Al meteen op die eerste finaleklim plaatste Annemiek van Vleuten een demarrage.

Van Vleuten begint aan solo van 28 kilometer

Demi Vollering en Elisa Longo Borghini konden het wiel houden, maar drie kilometer onder de top konden zij een nieuwe versnelling van Van Vleuten niet volgen. De kopvrouw van Movistar had na de ploegentijdrit 25 seconden goed te maken ten opzichte van Longo Borghini en die had ze hier al binnen no time teruggepakt.

Op de top van Fuente las Varas had Van Vleuten 45 seconden voorsprong op Vollering en 1.05 minuut op Longo Borghini en Liane Lippert. In de afdaling kwamen die achtervolgsters bij elkaar, om vervolgens op de Campo la Cruz weer tijd te verliezen op Van Vleuten. De topfavoriete breidde haar voorsprong uit naar twee minuten en ging daarmee op weg naar finishplaats Colindres.

Van Vleuten reed onverstoord naar de ritwinst en de leidende positie in het algemeen klassement. Achter haar was de samenwerking minder goed, want Longo Borghini reed nog even weg van Vollering en Lippert. Zij kwamen in de lastige finale richting Colindres weer samen en moesten de schade zien te beperken. Uiteindelijk kwam Longo Borghini op 2.16 minuut van Van Vleuten over de finish, voor Lippert en Vollering. Het eerste groepje daarachter volgde op 2.50 minuut.