Annemiek van Vleuten dolgelukkig met goud: “Heb hier zoveel voor opgeofferd”

Annemiek van Vleuten heeft eindelijk haar felbegeerde gouden olympische medaille te maken. In de olympische tijdrit was ze vandaag, in de Nederlandse nacht, met afstand de beste. “Oh, dit is geweldig, zo mooi dat het lukt”, jubelde Van Vleuten kort na haar zegetocht.

“Ik heb hier zoveel voor opgeofferd, dit is de ultieme beloning”, gaat de kersverse olympisch kampioene verder bij NU.nl. “Het besef komt vanavond misschien. Mijn verhaal begon in Rio. En hoewel het hier niet eindigt, want ik ga niet stoppen, is het nu wel compleet. Zo mooi dat het gelukt is.” Eerder liet Van Vleuten al doorschemeren dat ze komende zomer de nieuwe Tour de France voor vrouwen wil winnen.

Afgelopen zaterdag had Van Vleuten al een reële kans op een gouden medaille, maar door verschillende communicatiefouten bleek zilver het hoogste haalbare. “Na de wegrit ging het alleen over de miscommunicatie, niet over mijn prestatie. Maar ik wist dat ik goed was”, aldus Van Vleuten. “Dan kan het in de tijdrit nog fout gaan doordat je aan fouten gaat denken, maar ik was vandaag in een goede flow en dacht niet aan wat er mis kon gaan.”

De kopvrouw van Movistar was over 22,1 kilometer liefst 56 seconden sneller dan Marlen Reusser uit Zwitserland. Anna van der Breggen won op 1.02 minuut achterstand het brons.