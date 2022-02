Annemiek van Vleuten dicht bij eindzege in Valencia: “Kippenvel in de laatste twee kilometer”

Annemiek van Vleuten deed vandaag een geslaagde greep naar de macht op de derde dag van de Setmana Valenciana Fémines. In de koninginnenrit reed ze op de voorlaatste beklimming na meerdere aanvallen weg bij de tegenstand om uiteindelijk met ruime voorsprong over de finish te komen. Ook nam ze de leiderstrui over van Soraya Paladin.

Van Vleuten wist wat ze kon verwachten in de finale. “Ik wist dat het met nog 17 kilometer te gaan steiler werd op de voorlaatste klim, met een stijgingspercentage van 7% terwijl het volgende stuk 5% was. Dat, gecombineerd met tegenwind, maakte het makkelijker voor de andere rensters om op mijn wiel te zitten. Ik aarzelde een beetje om van zo ver aan te vallen, maar ik dacht dan weer dat hoe langer de inspanning, hoe beter het voor mij zou zijn. Ik vroeg Paula (Patiño, red.) om het tempo te bepalen, Katrine (Aalerud) nam het toen over en op het stuk van 7% ging ik en daarna zaten alleen Mavi García, Cecilie Uttrup Ludwig en Marta Cavalli nog bij me.”

De olympisch kampioene tijdrijden reed vier, vijf kilometer vol gas met die drie vrouwen in haar wiel. Op anderhalve kilometer van de top liet Cavalli een gaatje vallen, waardoor Uttrup Ludwig kon aanvallen. “Ik ging het gat dichtrijden en profiteerde van een steilere bocht en dacht dat dit het moment zou zijn om een poging te wagen en hen het leven zuur te maken. En zo was ik al alleen! Het was perfect, want anders was het voor hen in het volgende deel makkelijker geweest om mijn wiel te volgen. Iets wat ik goed kan is tijdrijden richting de finish en dat heb ik geprobeerd te doen voor het einde van de beklimming en de daaropvolgende klim.”

Van Vleuten had echter een probleem, namelijk dat haar radio niet werkte op de laatste klim. “Met nog twee kilometer te gaan kwam de volgauto me echter coachen en aanmoedigen, en dat gaf me kippenvel. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit morgen kunnen verdedigen. We moeten nog super gefocust zijn voor morgen, maar we kunnen ook rekenen op wat hulp van sprintersploegen. Nog een dag en hopelijk kunnen we dan de oranje leiderstrui mee naar huis nemen.”