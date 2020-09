Annemiek van Vleuten breidt voorsprong in Giro Rosa uit, ritzege Elizabeth Banks maandag 14 september 2020 om 15:44

Elizabeth Banks heeft de vierde etappe van de Giro Rosa op haar naam geschreven. De Britse renster van Equipe Paule Ka won vanuit de vroege vlucht. Ze klopte na een etappe van 170 kilometer haar medevluchter Eugenia Bujak in de straten van Tivoli. Annemiek van Vleuten was daarachter weggereden uit het peloton. Door haar derde plaats staat ze nog steviger in de roze trui.

De vrouwen kregen de langste etappe ooit voor de kiezen. Waar de regels voorschrijven dat een etappe maximaal 160 kilometer mag zijn, was de rit van Assisi naar Tivoli 170,3 kilometer lang met onderweg ook nog ongeveer 2.200 hoogtemeters.

Dat weerhield Ruth Winder er niet van om vroeg ten aanval te trekken, maar haar poging strandde snel. Eugenia Bujak en Elizabeth Banks kregen wel de ruimte. Ze pakten vier minuten voorsprong op het peloton. Silvia Valsecchi en Rachel Neylan gingen nog in de tegenaanval, maar dat bleken chasse patates.

Bujak en Banks wisten hun voorsprong daarentegen uit te breiden richting de zes minuten. Met een voorgift van vijf minuten gingen ze Sloveense en de Britse de laatste tien kilometer in, genoeg om het uit te houden tot finish.

In de laatste steile kilometer over de kasseien van de binnenstad van Tivoli bleek Banks de betere van Bujak, waarmee de Britse haar ploeg Paule Ka de zege schonk. In het achtervolgende peloton wist Annemiek van Vleuten na een late aanval de derde plaats op te eisen en zo haar leiding in het algemeen klassement uit te breiden.