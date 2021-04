Annemiek van Vleuten (3e): “Ik had niet mijn allerbeste dag”

Annemiek van Vleuten won twee weken geleden nog met verve de Ronde van Vlaanderen, maar moest vandaag in de Amstel Gold Race genoegen nemen met een derde stek. Van Vleuten moest in een sprint Marianne Vos en Demi Vollering laten voorgaan.

De Europees kampioene van Movistar probeerde wel meerdere keren het verschil te maken op de Cauberg, maar beschikte dit keer niet over de beslissende demarrage. “Ik voelde al aan het begin van de wedstrijd dat ik niet mijn allerbeste dag had”, begint Van Vleuten in het flashinterview. “Ik was wat aan het worstelen.”

Op de laatste passage van de Cauberg zagen we nog een alles-of-niets aanval van Van Vleuten, maar de Nederlandse kreeg een counter van Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini om haar oren. Toch wist Van Vleuten nog een derde plaats uit de brand te slepen. “Ik heb weleens betere dagen gehad, dan is derde een heel mooi resultaat.”

“Het komt niet vaak voor dat ik me niet goed voel tijdens een race, maar het was ook wel een pittige koers. Het was echt slopend. Dat ik hier alsnog naar een derde plek snel, geeft ook wel aan dat het een pittige dag was. Het was een mooie wedstrijd”, aldus Van Vleuten, die komende woensdag alweer een herkansing krijgt in de Waalse Pijl.