Annemarie Worst wint slotrit Lotto Belgium Tour, eindzege voor Skalniak-Sójka

De slotetappe van de Lotto Belgium Tour, met aankomst op de Muur van Geraardsbergen, is gewonnen door Annemarie Worst. De 26-jarige renster van Plantur-Pura, die we vooral kennen uit de cross, bleef Shari Bossuyt en Anne van Rooijen voor. De eindzege ging naar de Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka.

Met de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston in de leiderstrui werkten de rensters vandaag de slotetappe van de Lotto Belgium Tour af. In deze laatste rit kregen de deelneemsters nog een ultieme mogelijkheid om voor een omwenteling te zorgen in het algemeen klassement. Het parcours leende zich voor een putsch. In deze 108,5 kilometer lange afsluiter reden de rensters namelijk enkele lokale rondes in de Vlaamse Ardennen met de Congoberg, Muur van Geraardsbergen en Bosberg als bekende scherprechters. De finish lag bovendien op de top van de fameuze Muur in Geraardsbergen.

De rensters werden ‘getrakteerd’ op miezerige weersomstandigheden en zo draaide een toch al zware etappe uit op een sportief slagveld. Worst, Bossuyt, Van Rooijen en Skalniak-Sójka bleken uiteindelijk over de sterkste benen te beschikken en mochten het op de kasseien van de Muur van Geraardsbergen uitmaken voor de zege. Worst wist haar kwaliteiten als crosser perfect uit te spelen en versloeg met duidelijk verschil Bossuyt en Van Rooijen. Skalniak-Sójka moest genoegen nemen met de vierde plaats, maar mocht na afloop alsnog het podium op als eindwinnares van de Lotto Belgium Tour.

Eindwinst voor Skalniak-Sójka

De 25-jarige Poolse van ATOM Deweloper Posciellux.pl Wrocław, dinsdag al winnares van de proloog in Chimay en woensdag derde in de sprintersrit naar Dudzele, wist de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston uit de leiderstrui te fietsen. Wollaston moest onderweg afhaken en zag zo een (eventuele) eindzege in rook opgaan. Voor Skalniak-Sójka is het alweer haar achtste zege van het seizoen. Eerder dit jaar won ze al drie etappes en het eindklassement in de Tsjechische rittenkoers Gracia-Orlová en de Ladies Tour of Estonia en ze kroonde zich tevens tot Pools kampioene in het tijdrijden.