Annemarie Worst wil WK-kater wegspoelen: “Het seizoen leuk afsluiten” zaterdag 8 februari 2020 om 15:29

Annemarie Worst barstte vorige week in tranen uit na haar tweede plaats in Dübendorf. Woorden schoten tekort om de teleurstelling bij de Nederlandse te beschrijven. Een week later klinkt Worst een heel stuk optimistischer na een nieuwe tweede plaats in Lille: “Ik wil het seizoen leuk afsluiten en nog wat prijzen meepakken.”

“Dat betekent dat ik alles tot Oostmalle nog zal rijden”, gaat ze verder in het flashinterview. “Twee dubbele weekenden, dus. Ik kan er nu maar beter alles aan doen om het seizoen op een goede manier te beëindigen. Want ja, die tweede plaats was natuurlijk wel even zuur.”

“Dat is nu wel weg”, eindigt ze met flauwe glimlach. “Het is altijd lastig, want het kleine verschil maakt het extra hard. Als ze nu met twintig seconden voorsprong zou winnen, dan had ik geweten dat ik de mindere was. We zijn echt heel erg aan elkaar gewaagd.”