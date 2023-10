Zeger Schaeken • woensdag 11 oktober 2023 om 07:30

Annemarie Worst verlost van knieproblemen: “Wel impact gehad op voorbereiding”

Interview Annemarie Worst is volledig verlost van haar knieproblemen. De veldrijdster kampte vorig seizoen met een ontsteking in de knie, die haar meerdere keren aan de kant zette. “Na het seizoen ben ik geopereerd, waardoor uiteindelijk alle fysieke problemen zijn opgelost”, vertelde Worst aan WielerFlits.

In november vorig jaar speelde de knieproblemen voor het eerst op. De oorzaak was een val op het EK in Namen. De renster van Cyclocross Reds kon een goede maand later haar rentree maken, maar dat duurde niet al te lang. De knieklachten kwamen opnieuw opzetten en Worst moest wederom passen voor een aantal wedstrijden. Uiteindelijk kon ze het seizoen wel uitrijden en won ze zelfs nog twee crossen.

“Maar na het seizoen moest ik wel geopereerd worden. Dat was de enige manier om mijn knieproblemen op te lossen. Vervolgens heb ik lang moeten revalideren, het was toch een flinke operatie”, legde Worst uit. “Mijn wegcampagne zag er daardoor dus ook compleet anders uit. Ik heb mijn eerste wegwedstrijd pas eind juni kunnen rijden, veel later dan normaal.”

Andere zomer: “Ik mis nog hardheid”

Worst reed alleen maar het NK, de Giro Donne en de Tour of Scandinavia op de weg. In die laatste ronde moest ze ook al vroeg opgeven. “Het heeft er allemaal voor gezorgd dat ik nu op een andere manier aan het veldritseizoen moet beginnen. Ik heb niet per se minder inhoud dan de andere rensters, maar ik mis vooral nog wat hardheid. Dat heb je al sneller als je veel wegwedstrijden kan rijden in de zomer. Dat heb ik niet kunnen doen, dus zal ik die hardheid moeten opdoen in de cross. Hopelijk komt dat snel.”

Toch is de Nederlandse renster optimistisch. Niet onlogisch ook, want haar eerste wedstrijd in Beringen zag er goed uit. Worst zat goed mee met Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado, maar materiaalpech met haar ketting dwarsboomde haar kansen. “Mijn ketting ging er zelfs twee keer af. Ik moest in totaal ook drie keer wisselen, wat echt te veel is. Daarna heb ik me ook een beetje opgeblazen door te snel te proberen terugkeren. Op het einde ging het echter weer goed en werd ik nog vijfde. Het gevoel was al bij al dus wel goed.”