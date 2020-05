Annemarie Worst tot 2024 bij Team 777

Vice-wereldkampioene veldrijden Annemarie Worst (25) ziet haar overeenkomst bij Team 777, een van de ploegen van de broers Roodhooft, opengebroken en verlengd tot en met het eind van het crossseizoen 2023-2024.

Worst, het voorbije seizoen goed voor onder meer drie dagzeges in de Wereldbeker, stond ook in de belangstelling van andere teams, maar koos er uiteindelijk voor om haar contract bij Team 777 te verlengen. Dat vernam WielerFlits uit goede bron. De Nederlandse vormt bij 777 ploeg met Yara Kastelijn en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi.

Vorige week nog werd bekend dat de broers Roodhooft momenteel een continentaal wegteam opstarten, met als doel hun rensters ook in de zomer een aantrekkelijk programma aan te bieden. In dat opzicht is de verlenging van de overeenkomst met Worst een logische keuze. Eind januari verlengde overigens ook Ceylin del Carmen Alvarado haar contract – dan wel bij Alpecin-Fenix – tot februari 2024.