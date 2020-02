Annemarie Worst rekent af met WK-kater in Maldegem woensdag 5 februari 2020 om 14:28

Annemarie Worst heeft de Parkcross Maldegem voor de eerste keer op haar naam gezet. In de slotronde reed ze weg bij Inge van der Heijden en soleerde zo naar de overwinning.

Inge van der Heijden kende de beste start in de Parkcross Maldegem en zette samen met Ellen Van Loy de concurrentie al vroeg op afstand. Daarachter waren Annemarie Worst en Shirin van Anrooij de eerste achtervolgers en zij wisten het gat dicht te rijden. Ook andere vrouwen sloten aan. Nog in de eerste ronde reed Worst dan weg. De renster van 777, die enorm ontgoocheld was na het WK veldrijden in Dübendorf, trapte stevig door.

Met een voorsprong van acht seconden begon Worst aan de tweede van zes ronden. Na een mindere passage door de zandbak kon Van Anrooij aansluiten met Kastelijn in haar wiel. In een rechterbocht werden Van Anrooij en Kastelijn weggeslagen door een valpartij, waardoor Worst weer kon uitlopen. Kastelijn moest per brancard de wedstrijd verlaten; Van Anrooij kon nog even doorrijden maar beëindigde even later eveneens haar koers.

In de derde ronde konden Denise Betsema, Van der Heijden en Van Loy toch weer op het wiel van Worst springen, waarbij Betsema meteen de kop in de koers nam. Het was toch Worst die in de voorlaatste ronde opnieuw het verschil probeerde te maken; eerst met een sterke passage door het zand, later op de opdrogende weidegrond. In eerste instantie kon alleen Van der Heijden volgen, later sloten ook Betsema en Van Loy weer aan.

Betsema verloor de controle over haar fiets op een zandstrook, waardoor Worst en Van der Heijden wegreden. In de laatste ronde zette Worst haar landgenote vervolgens onder druk en wist zo een gaatje te forceren. Daarmee was de koers beslist en kon de 777-renster de tiende zege van het seizoen binnenslepen. Van der Heijden wist Betsema af te houden in de strijd om de tweede plaats.

Ethias Cross Maldegem 2020

Uitslag vrouwen

1. Annemarie Worst in 42:39

2. Inge van der Heijden op 0:10

3. Denise Betsema op 0:16

4. Ellen Van Loy op 0:19

5. Katherine Compton op 0:19

6. Manon Bakker op 0:41

7. Maud Kaptheijns op 0:47

8. Laura Verdonschot op 1:04

9. Marion Norbert Riberolle op 1:09

10. Alicia Franck op 1:25