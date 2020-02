Annemarie Worst in tranen: “Ik kom niet voor een tweede plek” zaterdag 1 februari 2020 om 17:44

Annemarie Worst kan maar moeilijk leven met haar tweede plaats op het wereldkampioenschap veldrijden. In tranen stond de Nederlandse na afloop de pers te woord: “Ik heb er niet veel over te zeggen, eigenlijk. Ik koop hier niks voor.”

De 24-jarige Harderwijker deed in de slotronde alles goed: Worst draaide als eerste de laatste bocht door, maar moest in de sprint simpelweg haar meerdere erkennen in Ceylin del Carmen Alvarado. “Ik wilde gewoon winnen”, gaat ze geëmotioneerd verder bij de NOS. “Het ging super goed vandaag, maar voor een tweede plek ben ik hier gewoon niet gekomen.”

Gelukkig kan Worst haar tweede plaats tot slot nog enigszins relativeren: “Er komen gelukkig nog veel jaren waarin ik wereldkampioen kan worden, dus dat scheelt.”