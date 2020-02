Annemarie Worst: “Fijn om weer te winnen” woensdag 5 februari 2020 om 14:48

Voor Annemarie Worst voelde haar overwinning in de Parkcross Maldegem toch een klein beetje als revanche voor het WK veldrijden in Dübendorf.

“Je kan het niet vergelijken. Het is fijn om te winnen, dit geeft een fijn gevoel.” Worst had in de tweede helft van de wedstrijd vooral te stellen met Inge van der Heijden, Denise Betsema en Ellen Van Loy. Door een fout van Betsema op een zandstrook in de voorlaatste ronde konden Worst en Van der Heijden wegrijden.

“Ik merkte ineens dat ik een gaatje had, ik weet niet wat er achter me gebeurde”, zei Worst. “Toen moest ik nog een rondje doortrekken en dat lukte.” In de slotronde zette Worst Van der Heijden onder druk en wist zo het beslissende gaatje te forceren. “De vorm is gewoon goed en eigenlijk is het vertrouwen nooit weggeweest.”