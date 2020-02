Annemarie Worst draait de rollen om in Sluitingsprijs Oostmalle zondag 23 februari 2020 om 14:40

Annemarie Worst heeft na enkele podiumplaatsen weer een overwinning geboekt in het veld. De Nederlandse was namelijk de beste in de Sluitingsprijs van Oostmalle. Worst versloeg na een spannende cross Denise Betsema, die haar landgenote zaterdag nog van de overwinning hield in de veldrit van Leuven.

Aankomende woensdag komen de veldrijders voor de allerlaatste keer in actie tijdens de Cyclocross Masters in Waregem, maar vandaag stond in Oostmalle de laatste klassieke veldrit van het seizoen op het programma. Kregen we net als in Leuven een duel tussen Denise Betsema en Annemarie Worst? Of kregen deze dames concurrentie van Belgisch kampioene Sannt Cant, Inge van der Heijden en Laura Verdonschot?

Norbert-Riberolle duikt als eerste het veld in

Of had Marion Norbert-Riberolle, de regerend wereldkampioene bij de beloften, snode plannen in de Sluitingsprijs? De Française dook na een ziedende start als eerste het veld in en sloeg meteen een gaatje van enkele meters. Norbert-Riberolle bleek al snel een uitstekende dag te hebben, aangezien de voorsprong alleen maar groter werd. Dit was het sein voor Betsema om te versnellen en de achtervolging in te zetten.

De Texelse – die gisteren haar eerste seizoenszege boekte in Leuven – wist al snel aan te sluiten bij Norbert-Riberolle, waardoor we na één ronde twee koplopers hadden in de Sluitingsprijs van Oostmalle. Betsema voelde al snel dat mede-koploopster Norbert-Riberolle gas moest terugnemen na een razendsnelle openingsfase en reed dan ook weg van de Française op het snelle parcours in Oostmalle.

Betsema en Worst rijden weg

Worst moest net als gisteren jagen op de beter gestarte Betsema, maar de vice-wereldkampioene slaagde er opnieuw in om het gat te dichten, waardoor we andermaal een duel kregen tussen de twee Nederlandse toppers. Van der Heijden en de teruggevallen Norbert-Riberolle reden rond in derde en vierde positie, terwijl Cant na twee rondes als vijfde doorkwam. De achterstand van de Belgisch kampioene was al gegroeid naar een halve minuut.

Betsema of Worst: een van deze dames zou de Sluitingsprijs van Oostmalle winnen. De twee crossers bleven lange tijd bij elkaar, waardoor de beslissing moest vallen in de allerlaatste ronde. Gisteren was Betsema nog de betere van Worst, maar vandaag maakte de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal een cruciaal foutje in een van de laatste zandstroken. Worst zag het gebeuren, ging nog eens op de pedalen staan en was ribbedebie.

Worst beslist duel in haar voordeel

Het bleek een beslissend moment in de koers, aangezien Worst haar voorsprong wist te vergroten en als eerste over de streep kwam. Betsema moest na een sterke cross genoegen nemen met plek twee, Inge van der Heijden werd derde. Het is voor Worst de eerste zege sinds de Parkcross van Maldegem. De voorbije weken moest ze in Lille, Middelkerke, Hulst en Leuven genoegen nemen met een podiumplaats.

Sluitingsprijs Oostmalle

Uitslag dames

Annemarie Worst

Denise Betsema

Inge van der Heijden

4. Sanne Cant

5. Marion Norbert-Riberolle

6. Ellen Van Loy

7. Aniek van Alphen

8. Maud Kaptheijns

9. Loes Sels

10. Alice Maria Arzuffi