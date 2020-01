Annemarie Worst baalt van tweede plek: “Hier kwam ik niet voor” zondag 12 januari 2020 om 17:00

Annemarie Worst moest vandaag tijdens het NK Veldrijden in Rucphen genoegen nemen met zilver. Ceylin del Carmen Alvarado was te sterk, waardoor er niet meer inzat dan een tweede plek. Na afloop overheerste bij de 24-jarige renster van 777 de teleurstelling. “Dit is balen. Hier kwam ik niet voor”, vertelde ze voor de camera van WielerFlits.

Worst moest concluderen dat ze op het beslissende moment niet goed gepositioneerd zat. “Toen Ceylin wegreed, kon Lucinda niet mee. Op zo’n smal stukje kom je er dan gewoon niet langs”, kijkt ze terug.

Ze ondervond onderweg nog de nodige last ondervond van haar rug. “Er zijn nog drie weken te gaan tot het WK”, stelt ze vast. “Het lastige is dat ik vooraf niet weet of het goed of slecht aanvoelt. Het is met name in de wedstrijden dat ik er last van heb. Dan moet ik immers dieper gaan. Eerst ga ik proberen de komende drie weken door te komen, daarna zie ik wel.”