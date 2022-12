Anne Tauber vertrekt na vijf jaar bij MTB-ploeg van Bart Brentjens

Anne Tauber gaat binnenkort een nieuw avontuur aan. De 27-jarige mountainbikester kwam de voorbije jaren uit voor (nu nog) CST PostNL Bafang Mountainbike Racing Team, maar vertrekt nu bij de ploeg van oud-Olympisch kampioen Bart Brentjens.

“Na vijf memorabele jaren sluit ik een mooie samenwerking af met het mountainbiketeam van Bart Brentjens”, begint Tauber haar bericht op Instagram “Voordat ik afscheid neem, wil ik mijn gedachten en herinneringen met jullie delen. De ploeg pikte me in 2018 op als een nog onervaren renster. Sindsdien voelde het altijd als een zeer warme plek. De ploeg gaf me de faciliteiten om goed te presteren, maar er was nog iets veel belangrijkers.”

“Van de vrachtwagenchauffeur tot de monteur, van soigneur tot teamgenoot… Ze wisten een omgeving te creëren waar ik me veilig voelde en mezelf kon zijn. Het voelde echt als een familie. Bart en Petra Brentjens hebben zo ontzettend hard gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken en runnen het team met enorm veel liefde en toewijding. De ploeg heeft me zien schitteren, maar er was ook de keerzijde van de medaille. Zoals bijna elke atleet, heb ik ook geworsteld.”

Nieuwe uitdaging

“De ploeg stond echter altijd voor me klaar en zo konden we samen de problemen overwinnen en teleurstellingen verwerken. Ze hebben me nooit onder druk gezet om te presteren. We hebben de laatste jaren zoveel gezien van de wereld. Ik zal het nooit vergeten! Ondanks al deze leuke herinneringen, voel ik wel dat het tijd is voor een nieuwe stap in mijn carrière. Ik zal volgend jaar dan ook uitkomen voor een andere formatie.”

Tauber, die al drie keer Nederlands kampioene werd op de mountainbike, zal binnenkort meer duidelijkheid verschaffen over haar toekomst.