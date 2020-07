Anne Tauber verlengt contract bij MTB-ploeg woensdag 15 juli 2020 om 15:35

Anne Tauber zal ook de komende twee seizoenen uitkomen voor mountainbikeploeg CST PostNL Bafang. “Het voelt echt als een familie”, zo laat ze weten op Instagram. De 25-jarige Tauber kan zich nu volledig focussen op de Olympische Spelen van Tokio.

De 25-jarige Tauber koerst sinds 2018 voor de MTB-formatie CST PostNL Bafang. De Nederlandse liet zich de laatste jaren opmerken in cross country-wedstrijden. Zo leek ze in 2019 op weg naar een wereldbekerzege in het Tsjechische Nové Město, maar kreeg ze op een cruciaal moment af te rekenen met pech en finishte die dag slechts als tiende.

Tauber veroverde dat jaar wel de Nederlandse titel in Watersley, Sittard. Op het WK moest ze genoegen nemen met een zevende plaats. Nu staat alles in het teken van de Olympische titelstrijd van 2021 in Tokio. Over haar contractverlenging zegt ze het volgende: “Er heerst een bijzonder goede sfeer. Ik heb alles wat mijn hartje begeert.”

“De ploeg voelt als een familie en de resultaten spreken voor zich. Ik ben dan ook blij met een contractverlenging van twee seizoenen. We kunnen ons nu volledig focussen op de toekomst en de Olympische Spelen in Tokio.”