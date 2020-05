Anna van der Breggen waarschuwt: “Hopelijk verkent iedereen Parijs-Roubaix” maandag 25 mei 2020 om 14:07

Anna van der Breggen was aangenaam verrast door de toevoeging van de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix aan de UCI-kalender. Aan Cyclingnews vertelde ze dat de kasseiklassieker niet te vergelijken is met welke andere wedstrijd dan ook en dat de eerste winnares sterk, goed gepositioneerd, zelfverzekerd en niet bang moet zijn.

“Ik denk dat het in de eerste plaats iemand zal zijn die niet bang is”, zei Van der Breggen. “Ook zal het iemand zijn die zich goed kan positioneren. Als je aan de kasseien begint, moet je vooraan zijn omdat er mogelijk een paar keer gevallen wordt. Je ziet het bij de mannenkoers en als je eenmaal achterop raakt, duurt het lang voordat je terugkomt. Het is een lange en zware wedstrijd, dus iemand die sterk is en zich goed kan positioneren, kan winnen.”

De toevoeging van Parijs-Roubaix was voor haar een echte verrassing. “Niemand wist ervan en toen stond het ineens op de kalender. Het was echt gaaf om te zien dat ze in moeilijke tijden lieten zien dat ze ons echt die wedstrijd wilden gunnen. Dat is heel positief. Het is niet alleen heel leuk dat het op de kalender staat, maar het ook een wedstrijd die we nog niet hebben. Het is een andere koers dan de Ronde van Vlaanderen of Omloop Het Nieuwsblad.”

Meedogenloos

Van der Breggen waagde zich al eens aan de beroemde kasseien en noemt ze ‘meedogenloos’. Ze waarschuwt andere ploegen en renners om genoeg tijd te besteden aan de verkenning van de route, zodra die wordt vrijgegeven. “Je moet weten wat je kunt verwachten en hoe het aanvoelt. Eenmaal op de kasseien kan je niet goed meer kijken, je gaat op en neer en het is moeilijk te zien waar je heen gaat. Het is goed om die dingen te ervaren voordat je het in een echte koers doet.”