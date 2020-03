Anna van der Breggen: “Uitstel Spelen kwam niet uit de lucht vallen” woensdag 25 maart 2020 om 12:28

Voor Anna van der Breggen voelt het nieuws over het uitstellen van de Olympische Spelen als een soort opluchting, al zag ze de beslissing wel al aankomen. Nu voor de olympische kampioene van Rio haar grote doel van dit seizoen is weggevallen, richt ze haar pijlen op het najaar.

Dat er nu duidelijkheid is, ervaart Van der Breggen wel als een soort opluchting. “Helemaal uit de lucht vallen deed het niet”, zegt ze in De Stentor. “Hoe kunnen we dit evenement laten doorgaan, terwijl de wereld strijdt tegen een virus, mensen hun inkomen verliezen en anderen moeten vrezen voor het leven van een familielid? Aan de andere kant weet ik ook hoe belangrijk dit evenement voor Japan is. En dat je zo’n beslissing niet licht neemt na al die gemaakte kosten en uren.”

Met het uitstellen van de Olympische Spelen valt weer een wedstrijd weg in de kalender van de Nederlandse. “Je traint zonder doelen en dat is voor een sporter best vreemd. Je leeft immers van doel tot doel. Ik heb de hoop dat we weer een keer kunnen koersen en hoop van het najaar nog een doel te maken. Het is ver weg, maar als je het verloop van de ziekte in China bekijkt, is het wellicht nog mogelijk.”

Toekomst

Vorig voorjaar gaf Van der Breggen in het AD aan dat ze nog niet verder durfde te kijken dan de Spelen van Tokio. “Ik heb niet voor niets een contract getekend tot en met dat jaar. Ik moet het gevoel hebben dat ik doelen heb waar ik enthousiast van word. Hoelang dat zo blijft, weet ik niet. Maar als dat gevoel er niet meer is, dan kun je beter stoppen”, vertelde ze toentertijd. Kortom, zolang de motivatie er is, blijft ze koersen; daar plakt ze geen wedstrijd of datum op.

“Of ik nu ook een jaar langer door fiets? Poeh, dat is een goede vraag”, zegt de Boels-Dolmans-renster, die in april haar dertigste verjaardag viert, nu. “De Spelen zijn wel het doel waar ik me nog helemaal op wilde richten, dus dat zou goed kunnen. Maar het heeft nu niet echt prioriteit om dat soort beslissingen te nemen, eerst moeten we maar weer eens gaan koersen en dan komen ook dergelijke zaken weer op de voorgrond terecht.”