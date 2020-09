Anna van der Breggen pakt roze trui in Giro Rosa, ritzege Elisa Longo Borghini vrijdag 18 september 2020 om 14:48

Elisa Longo Borghini heeft in de achtste etappe van de Giro Rosa de ritzege gepakt ten koste van Anna van der Breggen. De Italiaanse van Trek-Segafredo was op de steile slotklim naar San Marco la Catola de betere van de Nederlands kampioene van Boels-Dolmans. Van der Breggen wist door haar tweede plaats wel de leiding in het klassement over te nemen.

Na de opgave van Annemiek van Vleuten lag de strijd om de roze trui in de Giro Rosa weer helemaal open. Kasia Niewiadoma ging als nieuwe leider in het klassement van start voor een rit van 91,5 kilometer met bijna 1.800 hoogtemeters. In de openingsfase en halverwege de rit lagen twee klimmetjes, maar de beslissing viel op de slotklim.

Strijd der favorieten

Aan de voet van de steile San Marco la Catola (5,6 km aan 8,1%) reden alle favorieten bij gegroepeerd. Lang duurde dat niet, want het peloton spatte uiteen. Anna van der Breggen, Ashleigh Moolman, Mikayla Harvey, Liane Lippert, Niewiadoma, Niamh Fisher-Black, Cecilie Uttrup Ludwig, Lizzie Deignan en Eliza Longo Borghini behoorden tot de beste klimmers.

Uit die elitegroep wisten Nederlands kampioene Van der Breggen (na de opgave van Van Vleuten tweede in het klassement) en de Italiaanse Longo Borghini (vijfde in het klassement) weg te rijden. Zij reden op de steile klim een halve minuut weg bij de concurrentie. Niewiadoma deed in de achtergrond alles om het gat te dichten en haar leidende positie te verdedigen, maar de poging van de Poolse mislukte.

Van der Breggen in het roze

In een sprint met twee wist Longo Borghini vervolgens Van der Breggen nipt te kloppen op de meet. Toch mochten beide rensters na afloop het podium op, want de Nederlandse had genoeg voorsprong om de leiding in het klassement over te nemen van Niewiadoma. De derde plaats in de daguitslag was voor Mikayla Harvey.