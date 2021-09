Anna van der Breggen niet naar EK wielrennen in Trentino

Anna van der Breggen laat verstek gaan voor het EK wielrennen in Trentino, dat deze week wordt gehouden. Daardoor zal de Nederlandse renster haar Europese titel tijdrijden niet verdedigen. Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Floortje Mackaij opgeroepen als vervangster in de wegwedstrijd.

Van der Breggen veroverde vorig jaar haar tweede EK-titel bij de elites. In en rond het Franse Plouay troefde ze landgenote Ellen van Dijk en Marlen Reusser af in de tijdrit. Vier jaar eerder was de Nederlandse in Plumelec, ook in Frankrijk, al eens de beste in de wegkoers. In de sprint was ze de sterkste van een kopgroep met Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Alena Amialiusik en Rasa Leleivytė, die in de slotfase was ontstaan.

Van der Breggen is aan haar laatste jaar als profrenster bezig. Ze won onder andere Omloop Het Nieuwsblad, de Waalse Pijl, de Ronde van Burgos, het Nederlands kampioenschap tijdrijden en de Giro Donne, en had een belangrijk aandeel in bijvoorbeeld de overwinning van haar ploeggenote Demi Vollering in Luik-Bastenaken-Luik. Eerder deze zomer kwam ze ook in actie op de Olympische Spelen van Tokio, waar ze brons pakte op de tijdrit.