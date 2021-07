Anna van der Breggen na Italiaanse dubbelslag: “Ik heb flink afgezien”

De Giro d’Italia voor vrouwen lijkt na twee etappes reeds beslist, aangezien Anna van der Breggen zaterdag de macht wist te grijpen in wintersportdorp Prato Nevoso. De wereldkampioene van SD Worx, in 2015, 2017 en 2020 al winnaar van de Giro Donne, bleek veruit de sterkste klimmer.

Op 7,5 kilometer van de top van de slotklim plaatste Van der Breggen een beslissende aanval. Niemand was in staat om te volgen. In de laatste kilometers naar de top breidde de wereldkampioene haar voorsprong op achtervolgsters Ashleigh Moolman-Pasio en even verder Demi Vollering en Marta Cavalli verder uit.

Met meer dan een minuut voorsprong op de concurrentie sloeg Van der Breggen uiteindelijk een dubbelslag. “Dit is echt een geweldig resultaat, maar het was een zware beklimming. Het was echt flink afzien. We hadden één taak vandaag en dat was zo veel mogelijk tijd pakken”, zei de winnares na de finish.

“Als je een grotere marge hebt, is het makkelijker om de komende etappes te controleren. We hebben dan ook alles gegeven”, aldus Van der Breggen, die gisteren haar zestigste profzege wist te boeken. Aan het einde van het seizoen zal de Nederlandse een punt zetten achter haar carrière.