Anna van der Breggen: “Mooi om het op deze manier te doen”

In de Omloop Het Nieuwsblad stond er geen maat op Anna van der Breggen. De renster van Team SD Worx kwam zaterdag alleen aan in Ninove. “Het was echt mooi om het op deze manier te kunnen doen. Ik heb genoten.”

De wereldkampioen genoot niet alleen van haar zege, maar ook van haar ploeg. Bij het oprijden van de Muur van Geraardsbergen zag ze alle ploeggenoten nog om haar heen. “We stonden aan de start met zes sterke meiden. Niet zozeer op de klimmen, maar ook op het vlakke. We wilden dat al vroeg in de wedstrijd gebruiken en ik denk dat dat goed is gelukt. Het is mooi als je ziet dat iedereen voorin zit. Dan motiveer je elkaar.”

“Demi (Vollering, red) heeft het geprobeerd, maar die werd teruggepakt. Het was aan ons om het te proberen tot de sprint eraan kwam. Als het niet zou lukken dan zouden we ook nog Jolien (D’Hoore, red.) achter de hand hebben voor de sprint.”

De poging van Van der Breggen bleek uiteindelijk wel succesvol. “Het laatste stuk tegenwind was echt wel heel zwaar”, vertelt ze bij Sporza. “Maar ik wist dat als het niet zou lukken, het ook goed zou zijn. Het is echt mooi om op deze manier te koersen.”

“Ik ben blij dat ik dit nog een jaar kan doen”, sluit de na 2021 afzwaaiende Van der Breggen af. “Ik denk wel dat ik klaar ben voor mijn wielerpensioen, ik ben er verder nog niet mee bezig.”