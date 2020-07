Anna van der Breggen met vertrouwen richting Strade Bianche vrijdag 31 juli 2020 om 14:15

Anna van der Breggen reist met vertrouwen af richting Strade Bianche. De renster van Boels-Dolmans hervatte vorige week met een Baskisch drieluik al haar seizoen. Ondanks een oppermachtige Annemiek van Vleuten, heeft de herstart van het seizoen haar vertrouwen geschonken.

In het Baskenland stuitte zij op een ijzersterke Annemiek van Vleuten, die drie wedstrijden op rij won. “Mijn sterke finale in Durango, waar ik in de finale weer terrein op de zeer sterke Annemiek van Vleuten kon terugwinnen, geeft me vertrouwen voor de Strade Bianche. Dit is een klassieker die me goed ligt en die ik twee jaar geleden al op mijn naam schreef,” legt de Olympisch kampioene van Rio uit op de site van haar ploeg.

Verkenning WK-parcours en hoogtestage

Na de Strade Bianche gaat Van der Breggen het WK parcours in het Zwitserse Martigny verkennen. Hierna volgt (samen met Chantal van den Broek-Blaak) een hoogtestage van 20 dagen in het Oostenrijkse Kühtai. “Eigenlijk zit dit blok van vier wedstrijden iets te ver van de echte hoofddoelen van mijn seizoen af”, legt Van der Breggen uit. “Dat komt ook door het wegvallen van een aantal wedstrijden waaronder de Boels Rental Ladies Toer. Ik hoop straks in september echt te pieken. Het EK tijdrijden, de Giro d’Italia Femminile en het WK op de weg zijn dan mijn grote doelen. Al rij ik ook het NK op de weg in Drenthe, de GP Plouay, het EK op de weg en de WK tijdrijden.”

Ze weet nog niet zeker of ze in de Giro Rosa voor een klassement gaat rijden. “Het parcours van die ronde is nog niet gepresenteerd, dus ik weet niet of het een wedstrijd is waar ik goed uit de voeten kan. Ook is er nog sprake dat het WK tijdrijden van de zondag naar de woensdag wordt verplaatst, waardoor je meer tijd hebt om te herstellen. Al wordt die tijdrit in Zwitserland helaas op een nagenoeg vlak parcours verreden. Op het WK op de weg zijn wel genoeg hoogtemeters. Ik kijk echt uit naar de verkenning van dat parcours.”

Druk seizoen

Na het WK rijdt Van der Breggen nog een reeks klassiekers. Zij staat aan de start van de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen. Daarna volgt mogelijk nog Parijs-Roubaix. “Allemaal wedstrijden die me goed liggen en koersen die ik in het verleden al eens heb gewonnen. Ik vraag me wel af hoe fris ik in die periode nog ben. Het is vanaf eind augustus een druk en intensief programma. Daarom kan ik nu nog niet zeggen of ik van start ga in Parijs-Roubaix. Als ik me nog goed voel, dan rij ik die kasseienklassieker graag”, klinkt het.

