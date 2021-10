Anna van der Breggen maakt bij Ronde van Drenthe debuut als co-commentator

Anna van der Breggen maakt komend weekend haar debuut als commentator bij een wielerwedstrijd. De onlangs gestopte wielrenster schuift aan als co-commentator van Herbert Dijkstra bij de Ronde van Drenthe voor vrouwen. Ze is zaterdag te horen op TV Drenthe.

De Ronde van Drenthe is – na een verplaatsing vanwege de coronacrisis – de afsluiter van de Women’s World Tour voor vrouwen. Van der Breggen is sinds afgelopen zomer inwoonster van het Drentse Meppel. De toekomstig ploegleider van SD Worx duikt eerst de commentaarcabine in, voordat ze definitief de volgwagen instapt. “Ik denk dat ik daar m’n handen vol aan ga hebben, dus ik weet niet of ik dan nog tijd heb om nog een keer achter de microfoon te kruipen”, zegt ze tegen RTV Drenthe.

“Soms hoor ik commentatoren die het vrouwen wielrennen niet echt kennen. Zonder kennis van de tactiek worden rensters in de koers wel eens afgerekend op hun beslissingen, terwijl de commentator het plan erachter niet kent. Verder hou ik van enthousiasme en positiviteit in het commentaar. Het is mooi als een kijker een positief gevoel aan een koers overhoudt”, vertelt Van der Breggen.

De tv-uitzending van de Ronde van Drenthe op RTV Drenthe begint zaterdag om 14.00 uur. Vrijdag (Drentse Acht van Westerveld voor vrouwen) en zondag (Ronde van Drenthe voor mannen) wordt er ook nog gekoerst.