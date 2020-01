Anna van der Breggen: “Ik denk niet dat ik de regenboogtrui ga missen” dinsdag 21 januari 2020 om 14:05

Voor Anna van der Breggen is 2020 het jaar waarin ze opnieuw voor de olympische titel wil gaan. Om haar kansen op succes in Tokio te vergroten wil de succesvolle renster van Boels-Dolmans haar tijdrit verbeteren en wat veranderingen doorvoeren in voeding en training, schrijft ze op haar eigen website.

2019 was voor Van der Breggen het jaar waarin ze mocht rondrijden in de regenboogtrui. De wereldkampioene van Innsbruck mag dan misschien al jaren meedraaien met de top, toch leert ze nog altijd bij. Dat was in 2019 niet anders: “Die titel en die trui brengen ook bepaalde verwachtingen met zich mee”, schrijft ze. “In elke wedstrijd word je getipt als kanshebster voor de overwinning. Ook als je niet de kopvrouw van je team bent, of een wedstrijd rijdt als voorbereiding op een andere wedstrijd en je dus nog niet in topvorm bent.

“Ik heb dit jaar geleerd om met alleen mijn eigen verwachtingen rekening te houden: ik hoef niet alles te winnen”, vervolgt de in Hasselt geboren renster. “Daardoor kon ik echt genieten van alle kostbare momenten in de regenboogtrui. Ik denk ook niet dat ik ‘m ga missen. Want in plaats van dat ik ‘m alleen maar kan verliezen, kan ik er nu weer een doel van maken.”

Van der Breggen noemt haar zeges in de Waalse Pijl, de Tour of California, de Giro Rosa-rit en de Grote Prijs van Plouay hoogtepunten, maar daar schaart ze de Boels Ladies Tour (gewonnen door ploeggenote Christine Majerus) en het EK (winst voor Amy Pieters) ook onder. “Als ploeg heb je elkaar altijd nodig, maar dan nog moet jij zelf uiteindelijk de rest verslaan en de beste zijn. Dat deze meiden, met wie ik allebei al lang samen in de ploeg zit, dat hebben gedaan maakt het misschien nog wel specialer dan wanneer je zelf wint, omdat je er geen controle over hebt.”

Vanzelfsprekend hoopt Van der Breggen dit seizoen samen met ploeggenoten weer mooie overwinningen te mogen boeken. “Ik heb zin in mijn nieuwe trainingsdoelen en het proberen te verbeteren van mezelf door wat verandering door te voeren in voeding en training”, kijkt ze vooruit. “En ik hoop mijn tijdrit te verbeteren! Hopelijk komt dat allemaal samen in Tokio.” Zowel in de wegwedstrijd als in de tijdrit geldt Van der Breggen als medaillekandidaat.

Vorig jaar nam Van der Breggen deel aan de Cape Epic, maar een uitstapje naar het mountainbiken zit er dit jaar niet in: “Ik vind mountainbiken heel leuk, maar dat ga ik aankomend jaar wel minder doen. Ik ga op de mountainbike nou eenmaal wat sneller onderuit, en bij techniektrainingen moest ik soms dingen doen die echt buiten mijn comfortzone liggen. Dat brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Dus dit jaar focus ik me vooral op het wegwielrennen.”