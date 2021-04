Anna van der Breggen: “Hoop dat ik de Waalse Pijl kan winnen in mijn laatste jaar”

Anna van der Breggen staat woensdag voor de elfde en laatste keer aan de start van de Waalse Pijl. De wereldkampioene van Team SD Worx won de laatste zes edities van de klassieker met de Muur van Huy als scherprechter en is daardoor ook favoriet, maar of haar vorm goed genoeg is om te winnen? “Het is niet alleen aan mij, want we hebben meer rensters die deze wedstrijd willen en kunnen winnen”, geeft ze aan in een persconferentie.

In aanloop naar de Amstel Gold Race was Van der Breggen wat grieperig. Ze reed de Nederlandse klassieker wel, maar speelde geen hoofdrol in de finale. “Het is nog onzeker hoe ik mij ga voelen. Als ik mij hetzelfde voel als in de Amstel Gold Race, dan is dat niet genoeg om te winnen op de Muur van Huy. Maar dat kan ik alleen uitvinden door te koersen”, geeft de wereldkampioene aan.

Dat Team SD Worx in de breedte sterk is, stelt Van der Breggen gerust. “Het is speciaal om deze wedstrijd zo vaak te winnen, maar de ploeg is sterker dan ooit. Het is niet alleen aan mij, want we hebben meer rensters die deze wedstrijd willen en kunnen winnen”, waarmee ze onder meer doelt op Demi Vollering en Ashleigh Moolman-Pasio. Vollering liet al weten dat ze de nodige tips heeft gekregen hoe de finale van de Waalse Pijl aan te pakken.

‘Het zou mooi zijn als we als ploeg winnen, dat is al moeilijk genoeg’

“Maar het is niet dat ik liever wil dat Demi wint. Ik wil ook winnen”, lacht de renster uit Zwolle. “Maar het is wel zo dat je in topvorm moet zijn om te winnen. Ik vind het leuk dat we meerdere rensters hebben die kunnen winnen, maar ik hoop natuurlijk dat ik zelf kan winnen in mijn laatste jaar. Ik weet hoe het voelt, maar het zal ook speciaal zijn als een ploeggenote als Demi of Ashleigh wint. Niet dat ik liever heb dat zij winnen, maar het zou mooi zijn als we als ploeg winnen. Dat is al moeilijk genoeg.”

Het parcours van de Waalse Pijl heeft dit jaar een verandering ondergaan, vooral in de openingsfase. “Het is niet zoals hiervoor. Je kan je niet de hele dag verstoppen en je alleen maar laten zien in de finale”, weet Van der Breggen. “Ik weet niet hoe andere teams gaan koersen, maar de wedstrijd kan al vroeg openbreken in vergelijking met de vorige jaren.”

Zelfkennis op de Muur van Huy

Na zes zeges op rij mag Van der Breggen zich de ‘Koningin van de Muur van Huy’ noemen. “Maar deze koers is niet altijd hetzelfde. Ik heb ook een keer gewonnen vanuit de aanval, toen moest ik een voorsprong verdedigen en een eigen tempo kiezen”, zegt ze. “Ik dacht altijd dat ik niet kon winnen op de Muur, tot ik het deed. Dat vertrouwen moet je winnen voor jezelf en het helpt als je weet dat je het kan. Dat helpt in de jaren erop ook.”

Maar wat is dan toch de beste manier om de Muur van Huy te bedwingen? “Daar is geen goed antwoord op”, vindt Van der Breggen. “Iedereen is anders. Je moet als renner weten wat het beste voor jezelf is. Het is een andere klim dan de meesten, want hij is lang en heel steil. Je moet weten hoe ver je kan gaan, zonder jezelf op te blazen, om te kunnen sprinten. Dat vraagt ook om zelfkennis.”

“Ik ga Demi niet zeggen hoe ze het móét doen, want ze moet het zelf aanvoelen. Vorig jaar was ze er dicht bij en streed ze mee om de zege (Vollering werd derde, red.). En ze is nog sterker dan vorig jaar, dus 1+1 = 2? Ze kan de Waalse Pijl zeker winnen, denk ik.”