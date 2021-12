Anna Plichta stopt met wielrennen: “Ik verloor de grinta, competitiviteit en de durf”

Anna Plichta heeft een punt achter haar carrière gezet. De 29-jarige renster beëindigde haar contract met Lotto Soudal Ladies, ondanks dat ze nog een jaar contract had. “Het voorbije jaar merkte ik dat ik de grinta en het gevoel van competitiviteit verloor. Ik durfde ook geen risico’s meer te nemen”, liet de Poolse weten via haar ploeg.

De Poolse renster behaalde onder meer twee nationale tijdrittitels. Op de Olympische Spelen reed ze in de wegrit naar de 27ste plaats, nadat ze in de lange ontsnapping zat met latere winnares Kiesenhofer. Ondanks haar sterke zomer besloot ze toch om te stoppen met het wielrennen. “Ik kon nog steeds hard trainen, was gefocust en gemotiveerd maar ik had niet meer het gelukkige gevoel als de wedstrijddag naderde.” Plichta reed in haar loopbaan ook nog voor Trek-Segafredo Women en Boels-Dolmans.

Plichta kijkt tevreden terug naar haar carrière. “Ik koester de mooie herinneringen en zal altijd met een warm hart en grote glimlach terugkijken op mijn carrière. Zeker door de mensen die ik heb ontmoet en de schitterende verhalen die geschreven zijn. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft tijdens mijn loopbaan als renster”, sloot ze af met mooie woorden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Anna Lafourte (@ancurro)