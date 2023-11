Niels Bastiaens • zondag 12 november 2023 om 11:15

Aniek van Alphen viel nog geen enkele keer uit de top 6: “Liefst ga ik toch voor de overwinning”

Interview Aniek van Alphen is misschien wel aan haar beste seizoensbegin tot nu toe bezig. De 24-jarige renster van Cyclocross Reds viel in haar eerste dertien wedstrijden nog geen enkele keer naast de top 6, iets wat haar voordien nog nooit was gelukt.

Na de loodzware Jaarmarktcross van Niel had Van Alphen, die normaal juist bekendstaat om haar technisch sterke vaardigheden, geen reden tot klagen. Ruim een minuut van Ceylin del Carmen Alvarado was ze ‘the best of the rest’. “Ceylin was de sterkste, dat heeft ze laten zien met haar verre voorsprong. Mijn start was niet helemaal goed, maar ik ben blij dat ik nog naar de tweede plek heb kunnen rijden”, reageerde Van Alphen achteraf voor de camera van WielerFlits.

Op beeld leek het alsof de Nederlandse er pas laat doorkwam, want pas in de slotronde ging ze over ploegmate Annemarie Worst. “Voor mijn gevoel heb ik continu hetzelfde tempo gereden, maar veel andere rensters raakten misschien vermoeid en gingen meer fouten maken. Als je hier een foutje maakt, verlies je meteen een hele boel seconden. Ik denk dat ik het daarmee gewonnen heb.”

Constant niveau

Van Alphen blijft zo presteren wat ze al het hele seizoen doet: constant in de top 6 rijden, soms zonder écht op te vallen. “Het doel was niet specifiek om in dei top 6 te komen, maar ik merk dat ik toch weer een stap heb gezet. Constant rondrijden is heel fijn, en die podiumplekken zijn mooi meegenomen.”

Wat er nog lijkt te missen bij Van Alphen, is vooral een uitschieter. Vorig jaar had ze die in de Exact Cross van Essen en de Superprestigecross van Boom, waar ze verrassend de grootste overwinning uit haar carrière pakte. “Ik hoop dat er binnenkort nog eens zo’n dagen tussen zitten. Je rijdt altijd voor een podiumplek, maar toch het liefst voor een overwinning. Daar gaan we wel voor.”

Eerder dit seizoen stond van Alphen al in Maasmechelen (derde) op het podium van een klassementscross. Verder schreef ze, redelijk vroeg op het seizoen, de minder bezette Kleeberg Cross in het Nederlandse Mechelen op haar naam.