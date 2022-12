Aniek van Alphen: “Het werd wel weer eens tijd om een tv-cross te winnen”

Aniek van Alphen won zaterdag de Superprestige Boom. De 23-jarige veldrijdster had een moeilijke start, maar kwam na een inhaalrace helemaal vooraan en wist Denise Betsema in een sprint te kloppen. In het flashinterview na afloop liet ze weten ‘superblij’ te zijn met haar zege.

“De eerste keer dat ik een televisiecross won, was in Lokeren (op 26 september 2020, red.). Dat is al meer dan twee jaar geleden. Ik vond zelf dat het weleens tijd was en ben superblij dat ik heb kunnen winnen”, aldus Van Alphen. “Het ging supergoed vandaag. Ik kreeg echt moraal omdat ik zoveel rensters inhaalde. Toen ik Denise inhaalde, gaf ik denk ik wel wat te veel, waardoor ze vrij snel weer terugkwam.”

Betsema en Van Alphen begonnen samen aan de slotronde, waar laatstgenoemde net voor de zandstrook de kop man. “Ik wist dat ik de meeste kans maakte als ik die zandbak als eerste doorkwam”, legt de renster van 777 haar move uit. Het kwam daarna aan op een sprint. “Ik ben totaal geen sprinter, maar Denise gelukkig ook niet. Ik kon het net tot de finish volhouden.”

Om de sprint van kop af aan te kunnen beginnen, moet Van Alphen een klein beetje brutaal zijn. “Normaal ben ik niet van het duwen en trekken, dan vind ik het wel goed en rem ik te snel. Mijn trainer is altijd zo van: het mag wel wat feller, er mag wel wat meer duwen en trekken bij komen kijken. Ik wist gewoon dat ik ervoor moest zorgen dat ik ervoor zat, want anders word ik tweede en zou ik er spijt van hebben.”

Van Alphen kwam ook nog terug op het moeizame begin van haar cross. “Ik ben geen goede starter. Lucinda zat voor mij. Die werd wat naar buiten gedrongen en ik zat erachter. Dan verlies je in één keer zoveel. Je komt achter rensters te zitten die normaalgesproken wat verder van achteren zitten. Maar op zo’n parcours is het zo breed, kun je het vrij snel weer goed maken. Maar het is altijd vervelend.”