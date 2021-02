Androni Giocattoli-Sidermec versterkt zich met toptalent Andrii Ponomar

Andrii Ponomar koerst vanaf dit seizoen al voor een profteam. De nog altijd maar 18-jarige Oekraïner heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij Androni Giocattoli-Sidermec, de ploeg van manager Gianni Savio. Ponomar slaat de beloftencategorie over.

De veelzijdige Ponomar maakte indruk in de juniorencategorie. Zo werd hij in 2019 in Alkmaar Europees kampioen op de weg, na een geslaagde solo, voor Maurice Ballerstedt en Andrea Piccolo. Hij won dat jaar eveneens een etappe in de Trophée Centre Morbihan en eindigde als zesde in de eveneens hoog aangeschreven Vredeskoers voor junioren.

De beloftevolle renner won vorig jaar ook nog de Grand Prix Rüebliland, een prestigieuze juniorenkoers in Zwitserland, maar verder werden de meeste jeugdwedstrijden afgelast als gevolg van de coronacrisis. Savio, de grote man achter Androni Giocattoli-Sidermec, is er echter als de kippen bij om de Oekraïner vast te leggen voor 2021 en 2022.

De Italiaanse formatie besloot eerder al Santiago Umba aan te trekken, die net als Ponomar nog maar 18 jaar oud is. De Colombiaan maakte onlangs al zijn debuut voor Androni Giocattoli-Sidermec in de Vuelta al Tachira en werd meteen vierde in het eindklassement.