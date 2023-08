Andrii Ponomar vindt opnieuw onderdak bij Italiaanse ploeg

Andrii Ponomar heeft nieuwe ploeg gevonden. De renner uit Oekraïne verliet begin augustus zijn voormalige ploeg Arkéa-Samsic, nu trekt hij naar Corratec-Selle Italia. “Ik ben erg blij om weer voor een Italiaanse ploeg te rijden”, laat Ponomar weten via de ploegsite van zijn nieuwe team.

De 20-jarige Ponomar reed maar een half jaar in het tenue van de Franse ploeg Arkéa-Samsic. Bij de aankondiging van zijn vertrek werd aangegeven dat het te maken had met het feit dat Ponomar bij zijn familie wilde zijn, maar hier en daar waren er ook geruchten dat er plaats moest gemaakt worden voor Arnaud Démare (die nu effectief bij Arkéa-Samsic rijdt).

“Ik ben erg blij om weer te trainen vanuit Italië en in het bijzonder vanuit Toscane”, aldus Ponomar. “Het is een regio waar ik mijn eerste stappen zette als junior. De Italiaanse koersen passen bij mijn karakteristieken, ik verwacht goede resultaten te behalen. Dit is een nieuwe uitdaging, ik hoop het vertrouwen terug te betalen met een aantal goede resultaten.”

