Andrii Ponomar trekt naar Arkéa-Samsic: “Een van de meest veelbelovende renners”

Andrii Ponomar zal volgend seizoen uitkomen voor Arkéa-Samsic. De renner uit Oekraïne komt over van Drone Hopper-Androni Giocattoli. “Naast zijn grote potentieel als renner, is hij ook een zeer mooi en krachtig persoon.”

De nog maar 20-jarige Ponomar werd in 2021 nog nationaal kampioen van Oekraïne. In 2022 reed hij onder meer de Giro d’italia uit en werd hij tiende in de Giro della Toscana. “Dat ik nu bij een WorldTour-ploeg kan tekenen, is geweldig”, vertelt de jonge renner op de ploegsite van Arkéa-Samsic. “Ik zal volgend seizoen waarschijnlijk wedstrijden op een lager niveau rijden, maar ik denk wel dat ik dan podiumplaatsen kan halen en ook wedstrijden kan winnen.”

“Naast klimmen, kan ik ook tijdrijden. Dat is een discipline die ik leuk vind en die goed bij me past”, leert Ponomar ons. “Op die manier kan ik mikken op goede noteringen in het algemeen klassement van rittenkoersen.” Algemeen directeur van Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert, is ook zeer blij met de komst van Ponomar. “Hij is een van de meest veelbelovende renners.”

Vader aan het front in Oekraïne

Naast zijn grote potentieel, wijst Hubert ook op het verhaal achter de de mens Ponomar. “Zijn moeder en zus wonen aan zijn zijde in Italië, omdat ze gedwongen zijn om Oekraïne te verlaten. Zijn vader is aan het front om de vrijheid van hun land te beschermen. De kracht die Ponomar in deze situatie uitstraalt, heeft ons allen ontroerd. We hebben veel respect voor hem.”