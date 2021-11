Androni Giocattoli-Sidermec versterkt zich met Juan Diego Alba (Movistar)

Androni Giocattoli-Sidermec heeft zich voor komend seizoen versterkt met Juan Diego Alba. De 24-jarige Colombiaanse klimmer komt over van Movistar, waar hij vorig jaar als prof debuteerde. Ook maakte de ploeg, die na deze winter Drone Hopper-Androni Giocattoli gaat heten, de komst bekend van Alba’s landgenoten Didier Merchan en Brandon Rojas.

Alba is de meest ervaren renner van de drie aanwinsten. De afgelopen twee seizoenen koerste de Colombiaan voor Movistar in de WorldTour. In 2019, zijn laatste seizoen als belofte, boekte hij een etappezege in de Giro d’Italia U23 en eindigde hij op de derde plaats in het algemeen klassement achter Andres Ardila en Einer Rubio.

De 22-jarige Merchan komt over van Colombia Tierra de Atletas en mag opgaan voor zijn debuut als profrenner. Door zijn nieuwe ploeg Androni Giocattoli-Sidermec wordt hij een ‘complete renner met uitstekende klimkwaliteiten’ genoemd. Merchan was afgelopen seizoen tweede in de Vuelta a Colombia-U23 en winnaar van de Giro del Medio Brenta en de Vuelta a Antioquia.

Rojas, met 19 jaar de jongste van de drie, koerste afgelopen seizoen voor Liga Bogota. Volgens zijn nieuwe ploeg is het een ‘getalenteerde renner met grote vooruitzichten die zeer sterk is in het sprinten en het tijdrijden’. Rojas won in april de slotetappe van de Vuelta a Colombia-U23. Net als voor Merchan wordt dit zijn profdebuut.