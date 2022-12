GW Shimano-Sidermec begint met 15 renners aan het nieuwe seizoen

GW Shimano-Sidermec, de formatie van Gianni Savio, begint volgend jaar met een selectie van vijftien renners aan het nieuwe seizoen. De ploeg zal in 2023 koersen op een continentale licentie.

Vanwege financiële problemen zal Drone Hopper-Androni Giocattoli in 2023 geen ProTeam zijn, maar manager Gianni Savio liet eerder al weten dat hij doorgaat op continentaal niveau. De ploeg zal volgend jaar door het leven gaan als GW Shimano-Sidermec en heeft zijn volledige selectie voor 2023 inmiddels gepresenteerd.

Meerdere renners die in 2022 al uitkwamen onder de vleugels van Savio, zien we ook voor 2023 op de loonlijst staan. Het gaat om Jhonatan Restrepo, Santiago Umba, Brandon Rojas, Gabriele Benedetti en Alessandro Bisolti. Miguel Eduardo Flórez kwam in het verleden al uit voor Androni Giocattoli-Sidermec en keert weer terug op het oude nest.

Nieuwe kans voor Alejandro Osorio

De zeer beloftevolle Édgar Andrés Pinzón, Germán Dario Gómez, Jonathan Guatibonza, William Colorado, Andrés Mancipe, Diego Pescador, Jefferson Armando Ruiz en Trym Holther maken eveneens deel uit van de selectie. De laatste naam is die van de beloftevolle klimmer Alejandro Osorio. De 24-jarige renner werd in april nog ontslagen door Bahrain Victorious wegens het herhaaldelijk overtreden van de coronaregels, maar Savio geeft Osorio een nieuwe kans.