Androni Giocattoli-Sidermec richt zich op Ciclismo Cup en Giro d’Italia zondag 7 juni 2020 om 10:32

Androni Giocattoli-Sidermec hoopt dit jaar opnieuw de Ciclismo Cup te winnen, zo laat teammanager Gianni Savio weten aan TuttoBiciWeb. De markante Italiaan kijkt natuurlijk ook met een schuin oog naar de Giro d’Italia (3-25 oktober).

De Italiaanse formatie begon uitstekend aan het nieuwe seizoen met maar liefst elf overwinningen in de maanden januari en februari. Zo won de ervaren Jhonatan Restrepo vier etappes in de Tour du Rwanda, zegevierde Miguel Eduardo Flórez in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan (foto) en was Kevin Rivera succesvol in de Tour de Langkawi.

Savio hoopt binnenkort op nog meer overwinningen. “We richten ons natuurlijk vooral op de Italiaanse wedstrijden. We hebben altijd een speciaal gevoel gehad bij de Ciclismo Cup (een belangrijk regelmatigheidsklassement in Italië, red.) en we hopen dit jaar opnieuw het eindklassement te winnen.” Vorig jaar won de ploeg voor onder meer Bahrain Merida.

Over reizen naar Europa: “Een lastige situatie”

“Verder richten we ons op de Italiaanse kampioenschappen en de Giro.” Savio is nu vooral bezig om zijn Zuid-Amerikaanse renners naar Europa te krijgen. “Flórez, Restrepo en Daniel Muñoz verblijven op dit moment in Colombia, net als Simon Pellaud. Die laatste heeft echter een Zwitsers paspoort, waardoor hij wellicht eerder de oversteek kan maken.”

“Verder hebben we met Jefferson Alexander Cepeda en Kevin Rivera nog twee renners die verblijven in respectievelijk Ecuador en Costa Rica. We hebben als ploeg kortom te maken met verschillende protocollen. Het is een lastige situatie. Ecuador is bijvoorbeeld zwaar getroffen door het coronavirus”, zo schetst Savio.