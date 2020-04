Androni Giocatolli-Sidermec wint tweede rit Virtuele Giro d’Italia, negende tijd Tolhoek woensdag 22 april 2020 om 20:00

Androni Giocatolli heeft de tweede etappe van de virtuele Giro d’Italia gewonnen. Matteo Spreafico zette namens het Italiaanse ProTeam in een 32,7 kilometer lange rit met 980 hoogtemeters de snelste individuele tijd neer. Astana – dat de openingsrit won – blijft aan de leiding van het algemeen klassement.

De 27-jarige Spreafico legde de rit in een tijd van 58 minuten en 8 seconden af. Samen met zijn ploeggenoot Luca Chirico had hij daardoor de snelste gecombineerde tijd. In de virtuele renners worden twee tijden van renners uit dezelfde ploeg gecombineerd. Er wordt ook een ploegenklassement bijgehouden in plaats van een individueel klassement.

Giro Virtual 2020

Uitslag etappe 2: Cesenatico – Cesenatico (32,7 km)

1. Matteo Spreafico (Androni Giocatolli) in 58m08s

2. Omar Fraile (Astana) op 2m40s

3. Sonny Colbrelli (Italiaanse selectie) op 5m02s

4. Lluis Mas (Movistar) op 5m08s

5. Luca Chirico (Androni Giocatolli) op 6m59s

6. Hugo Houle (Astana) op 7m20s

7. Matej Mohoric (Bahrain-McLaren) op 9m44s

8. Edoardo Zardini (Vini Zabù – KTM) op 10m45s

9. Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) op 12m51s

10. Edu Prades (Movistar) op 13m50s

Algemeen klassement na etappe 2

1. Astana in 3u41m20s

2. Andronio Giocatolli-Sidermec op 10m19s

3. Italiaanse selectie op 15m38s

4. Bahrain-McLaren op 23m14s

5. Bardiani-CSF-Faizanè op 30m18s

6. Movistar op 31m22s

7. Team Jumbo-Visma op 35m04s

8. Vini Zabù – KTM op 36m17s

Bij de dames werd de tweede rit gewonnen door Movistar (Gloria Rodríguez en Katrine Aalerud). Trek-Segafredo blijft aan de leiding, met een voorsprong van zes minuten en 23 seconden op Movistar.

Uitslag dames

1. Gloria Rodriguez (Movistar) in 1u10m23s

2. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) op 5m25s

3. Lucina Brand (Trek-Segafredo) op 10m25s

4. Katrine Aalerud (Movistar) op 11m10s

5. Elena Cecchini (Italiaanse selectie) op 11m36s

6. Marta Cavalli (Italiaanse selectie) op 27m23s

7. Katia Ragusa (Astana Womens Team) op 27m23s

8. Yareli Salazar (Astana Womens Team) op 27m23s

Algemeen klassement dames na etappe 2

1. Trek-Segafredo in 4u46m40s

2. Movistar op 6m23s

3. Italiaanse selectie op 27m27s

4. Astana Womens Team op 1u01m34s

Zaterdag is de volgende etappe, een 25,9 kilometer lange rit van Udine naar San Daniele del Friuli met 550 hoogtemeters.