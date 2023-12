maandag 11 december 2023 om 10:26

Mark Padun verlaat EF Education-EasyPost vroegtijdig voor Italiaans avontuur

Mark Padun zal volgend jaar niet meer voor EF Education-EasyPost rijden. De Oekraïner had nog een doorlopend contract bij het Amerikaanse team, maar verlaat de ploeg vroegtijdig. Hij zet zijn carrière voort bij Corratec-Selle Italia.

“Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging”, zegt de 27-jarige Padun. “Het is mooi om terug te keren in Italië, waar ik als belofte koerste. Ik denk dat de Italiaanse kalender bij me past. Er zijn veel zware en selectieve wedstrijden waar ik hopelijk mijn bijdrage kan leveren aan het team. Ik wil het goed doen en het teammanagement bedanken voor deze nieuwe kans en dat ze me meteen thuis hebben laten voelen.”

Padun brak in 2021 door toen hij twee bergetappes won in het Critérium du Dauphine. Later dat jaar eindigde hij ook nog als derde in de Ronde van Burgos. Begin 2022 boekte hij zijn voorlopig laatste overwinning, in de tijdrit van O Gran Camiño. Hij droeg zijn zege op aan Oekraïne, waar kort daarvoor de oorlog met Rusland was uitgebroken.

Sindsdien zijn de grote resultaten uitgebleven voor Padun, al had hij dit jaar nog wel een korte opleving in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Hij eindigde daar als vierde in het eindklassement.