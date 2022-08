Andrey Amador volgt Richard Carapaz naar EF Education-Easypost

Andrey Amador rijdt in 2023 voor EF Education-EasyPost. Dat meldt de Amerikaanse ploeg op zijn site. De renner uit Costa Rica maakt, net als Richard Carapaz, de overstap van INEOS Grenadiers.

“Ik beschouw mezelf als een renner die ondersteuning kan bieden op de beste en slechtste momenten”, zegt Amador op de site van zijn toekomstige ploeg. “Als ik iets kan, dan is het mezelf volledig geven voor het team. Ik offer mezelf op. Niet alleen dat: ik probeer alles na te streven wat ik kan.”

Terugkomen op “echte niveau”

Bij EF Education-EasyPost hoopt de klimmer weer op zijn “echte niveau” te komen. “En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Ik ben klaar om het team te helpen, om alles te geven voor mijn ploeggenoot of kopman en het team alles te geven wat ze nodig hebben op de best mogelijke manier. Ik wil een renner zijn waarop je kunt vertrouwen.”

Bij het grote publiek vergaarde de inmiddels 35-jarige renner vooral bekendheid in de Giro d’Italia. In 2012 won hij een bergrit in de Italiaanse ronde, in 2015 eindigde hij als vierde in het eindklassement en in 2016 droeg hij het roze. “De Giro is een groot ding voor me, ik hou ervan.”

Zijn overstap naar EF Education-EasyPost ziet Amador helemaal zitten. “Ik heb altijd contact gehad met de renners, en ik heb altijd zulke goede dingen gehoord over het team. Ook geniet ik ervan ervan om Lachlan Morton en Alex Howes La Ruta de los Conquistadores (een van de zwaarste mountainbike races ter wereld die gehouden wordt in Costa Rica, red.) te zien rijden. Ik zie het als een een groot team met heel veel nationaliteiten erin.”

Carapaz

Bij INEOS Grenadiers is Amador momenteel ploeggenoot van Richard Carapaz. Dat die laatste na dit seizoen ook overstapt naar EF Education-EasyPost, werd vorige week officieel bekendgemaakt.