Burgos-BH bindt zich aan opleidingsploeg CC Padronés

Burgos-BH heeft haar structuur uitgebreid met een reeds bestaande opleidingsploeg. Het gaat om Club Ciclista Padronés, dat vooral uitkomt op het Spaanse amateurniveau. Via die ploeg hoopt Burgos-BH talentvolle renners op te leiden en kansen te geven.

“CC Padronés moet een springplank zijn voor renners, voordat zij de sprong maken naar de profploeg”, klinkt het op de website van het Spaanse ProTeam waar Nederlander Jetse Bol al jaren voor uitkomt. Hierdoor hoopt Burgos-BH ook dat grote talenten voor de amateurploeg kiezen.

Naast de samenwerking met CC Padronés heeft Burgos-BH ook een nieuwe sponsor verwelkomd. Het gaat om het bedrijf Cortizo, dat ook al nauw verbonden was aan de amateurtak. “Na meer dan 30 jaar het wielrennen te hebben gesteund via CC Padronés, zijn we er trots op dat Burgos-BH ons de kans geeft om deel te zijn van hun sponsoring. We hopen dat deze overeenkomst lange tijd zal duren”, aldus José Manuel Cortizo namens het bedrijf.