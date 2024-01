Youri IJnsen • maandag 8 januari 2024 om 14:00

Andreas Kron wilde ook contract verbreken voor Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike belandde in december in een heuse transfersoap. De ploeg kondigde Cian Uijtdebroeks aan als nieuwe renner, terwijl hij nog tot eind 2024 onder contract stond bij BORA-hansgrohe. Uiteindelijk kwamen de partijen eruit. Er had nog een tweede soap kunnen zijn: de ploeg onderhandelde namelijk ook met Andreas Kron van Lotto Dstny.

Dat nieuws openbaart Stéphane Heulot, de teammanager van Lotto Dstny. Hij haalt bij RTBF hard uit naar collega Richard Plugge. “De zaak-Uijtdebroeks is schrijnend en heel slecht voor de wielersport. Vanaf het moment dat we het contract niet respecteren, glijden we van een gevaarlijke helling af. Wij hebben deze zomer de zaak gehad met Caleb Ewan (die nog een contract tot eind 2024 had en nu voor Jayco AlUla rijdt, red.), maar dat was anders. Wij waren zijn contract nagekomen als hij dat wilde, maar beide partijen kwamen overeen om uit elkaar te gaan.”

“Dit soort processen kan de interesse in de koers doden”, vindt Heulot. “Het is ingewikkeld om stand te houden tegen teams die grotere budgetten hebben, teams waarvan de vuurkracht drie keer zo groot is als de onze. Wat vervelend is, is dat de Visma | Lease a Bike-manager Richard Plugge de president is van de AIGCP, de vereniging van alle profploegen. Als we een president hebben die de regels niet respecteert, is hij moeilijk te vertrouwen. Wat ze bij Cian gedaan hebben, hebben ze bij ons ook geprobeerd met Andreas Kron. Het is vervelend en niet in functie van het wielrennen.”

Volgens Visma | Lease a Bike zit het verhaal rondom Kron wel iets anders dan dat van Uijtdebroeks. “De manager van Andreas meldde zich bij ons en zei dat hij een clausule in zijn contract had, die stelde dat hij weg mocht naar een WorldTeam. Toen bleek dat die clausule er niet was – of in ieder geval toen Lotto Dstny dat betwistte – hebben wij ons teruggetrokken.” WielerFlits contacteerde ook Joona Laukka, de manager van Kron, voor zijn versie van het verhaal, maar hij reageerde tot op heden nog niet op onze berichten.

In radio peloton circuleert overigens sowieso een vertrek van Kron bij de Belgische ploeg. De Deen zou al een letter of intent getekend hebben die hem vanaf 1 januari 2025 aan Lidl-Trek verbindt. Onze bronnen rondom die ploeg spreken dat nieuws echter tegen.