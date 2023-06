Andreas Kron voelde zich ‘niet klaar voor de Tour’

Andreas Kron was de opvallende afwezig in de selectie voor de Tour de France van Lotto Dstny deze week. De Deen geeft nu op de website van zijn ploeg uitleg: “Ik voelde dat ik niet klaar was voor de Tour.” Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Daarom heb ik beslist om me te focussen op andere doelen. Versta me niet verkeerd, vorig jaar heb ik enorm genoten van mijn Tourdeelname. Zeker ook met de start in eigen land. Het was fantastisch, maar ik ben een sportman.”

“Ik wil niet zomaar meefietsen, maar ook resultaat rijden in de Tour. Met mijn huidige conditie zou dit niet lukken. Bij de start in Bilbao moet je top zijn en dat ben ik niet. Nu starten er acht renners van Lotto Dstny die allemaal klaar zijn om te blinken in de Tour.”

Dat Kron niet klaar is voor de Tour de France, heeft te maken met een val in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik had daarna twee weken nodig om in een normale trainingsmodus te komen. Ik was nog steeds hoopvol voor de Tour, maar de Ronde van Zwitserland bracht duidelijkheid. Mijn vorm is gewoon niet goed genoeg. Dan is het beter om nog wat meer te trainen en de focus te verleggen naar de Vuelta.”

“Ik wens de ploeg heel veel succes toe in Frankrijk en trek nu op hoogtestage naar Livigno met de andere ploegmaten”, eindigt hij. “We gaan er hard werken, plezier maken en ons voorbereiden op nieuwe doelen. Ik hoop om in de Vuelta een rit te kunnen winnen.”

Lotto Dstny treedt nu aan in de Tour met een ploeg met onder meer Pascal Eenkhoorn, Caleb Ewan, Maxim Van Gils en Florian Vermeersch.