donderdag 29 februari 2024 om 17:46

Van Eetvelt en Van Gils voeren Lotto Dstny aan in Strade Bianche, Kron moet seizoensstart uitstellen

Lotto Dstny rekent op een jong, Belgisch duo in Strade Bianche: Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils. Andreas Kron, vorig jaar nog tiende in de gravelklassieker, leek zijn opwachting ook te zullen maken, maar doet toch niet mee in Toscane. Bij Jayco AlUla ontbreekt Simon Yates dan weer.

Kron heeft een aantal weken geleden een ‘kleine blessure’ opgelopen, laat Lotto Dstny weten op sociale media. Het is niet bekend wat voor kwetsuur de Deen heeft. De Belgische formatie stelt echter dat Kron snel terug zal keren in competitie.

Met Van Eetvelt en Van Gils heeft Lotto Dstny twee renners in huis die uitstekend in vorm zijn. Van Eetvelt won dit jaar al twee keer: in januari schreef hij op Mallorca de Trofeo Serra Tramuntana op zijn naam, een kleine maand later was hij op indrukwekkende wijze de beste in de UAE Tour. Van Gils zegevierde dan weer in de de tot een vijf kilometer lange tijdrit ingekorte Ruta del Sol, terwijl hij zich ook lieten gelden in de Faun-Ardèche Classic (derde) en Faun Drôme Classic (vijfde).

Jayco AlUla en Astana Qazaqstan

Jayco AlUla heeft op papier geen kanshebber voor de zege in Siena. Simon Yates stond op de oorspronkelijke startlijst, maar komt zaterdag dan toch niet in actie. Het Australische team zal nu hopen op een uitschieter van Filippo Zana. Bij Astana Qazaqstan is het uitkijken naar Italiaans kampioen Simone Velasco en Ide Schelling.