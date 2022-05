Andrea Vendrame vliegt uit laatste bocht: “Gelukkig stonden daar geen hekken”

Andrea Vendrame was een van de betrokkenen in de opmerkelijke finale van de negentiende rit van de Giro d’Italia. De Italiaan van AG2R Citroën sprintte mee om de ritzege, maar haalde in de laatste bocht niet. Hij reed rechtdoor, waar de renners naar links moesten. “Daar was ik niet blij mee”, zei Vendrame na zijn vijfde plaats.

“Ik wist dat er een bocht aan zat te komen en ik wilde buitenom gaan. Dat zou betekenen dat ik een goede snelheid had na die laatste bocht, maar helaas waren die anderen eerst bij die bocht”, aldus een balende Vendrame tegen Eurosport, die rechtdoor schoot op de route voor de volgwagens en motoren. “Gelukkig stonden daar geen hekken, want dan had ik mezelf pijn gedaan.”

Vendrame was blij dat hij zich in de finale nog kon mengen in de strijd om ritwinst. Hij sloot in de afdaling van de voorlaatste klim aan bij Koen Bouwman, Mauro Schmid, Attila Valter en Alessandro Tonelli. Op de slotklim naar Santuario di Castelmonte gebeurde vervolgens weinig. “Ik denk niet dat iedereen het goed heeft uitgespeeld. Ik weet ook niet welke tactiek de anderen hadden”, kijkt hij terug.

Niet alleen Vendrame had een mening over die laatste bocht, op 70 meter van de finish. Vooral Schmid, die vol in de remmen moest doordat Bouwman de bocht vroeg aansneed, maakte zich boos. De wedstrijdjury besloot om niet in te grijpen.