zondag 27 augustus 2023 om 19:39

Andrea Piccolo is de nieuwe drager van het rood: “De finish lag voor mij negen kilometer voor de meet”

De Italiaan Andrea Piccolo neemt na etappe twee de rode trui over van zijn landgenoot Lorenzo Milesi. De renner van EF Education-EasyPost stond voor de rit slechts zes seconden achter de drager van het rood. De tijdmeting negen kilometer voor de meet was voor hem een uitgelezen kans.

“Nee, nee, nee. Echt 100% van niet.” Het is de reactie van de 22-jarige Italiaan op de vraag of hij had gedacht dat hij na de tweede rit in het rood zou rijden. “Vanochtend wisten we natuurlijk dat we slechts zes seconden achter stonden in het algemeen klassement. Daarnaast konden we vandaag zowel met Marijn (van den Berg, red.) als met een vluchter op jacht naar het rood. Ik voelde mij vandaag erg goed dus ik besloot voor de vlucht te gaan.”

Zijn poging bleek succesvol te zijn. De Italiaan wist genoeg bonificatieseconden bij elkaar te rijden, waardoor hij in de derde rit naar Andorra in de leiderstrui mag aantreden. “Ik ben gewoon heel erg blij! Het was een hele zware dag in de regen. Van tevoren wisten we allemaal dat de laatste negen kilometer geneutraliseerd waren. Daar lag de finish dus voor mij.”

In de slotfase leek het nog fout te gaan voor de renner van EF Education-EasyPost. Ook hij werd slachtoffer van de gladde wegen. “Ik viel nog op het einde, maar stond snel op en heb daarna alles gegeven tot die ‘finish’ op negen kilometer. Ik kan het niet geloven.”