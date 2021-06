Andrea Cantoni zegeviert in eerste etappe Giro d’Italia U23

De openingsetappe van de Giro d’Italia U23 is gewonnen door Andrea Cantoni. De 20-jarige renner van Emilia Romagna Cycling Team bleek in finishplaats Riccione de beste renner uit een vroege vlucht. Cantoni mag zich tevens de eerste leider noemen van de prestigieuze beloftenkoers.

De Giro d’Italia U23, ook wel de Baby Giro genoemd, begon vandaag met een vlakke etappe van Cesenatico naar Riccione. Met 1.200 hoogtemeters en twee klimmetjes van de derde categorie was het alleen geen uitgemaakte zaak dat de pure sprinters hier aan de zege mochten denken. Het leek op voorhand een etappe voor renners als Jarrad Drizners, Laurence Pithie en man-in-vorm Stan Van Tricht.

De renners verlieten net na het middaguur startplaats Cesenatico voor de 144 kilometer lange rit naar eindbestemming Riccione. De vlucht van de dag werd gevormd door Edoardo Ferri (Petroli Firenze-Hopplà-Don Camillo), Christopher Consolaro (Velo Plus Racing Team), Riccardo Bobbo (Work Service Marchiol Vega), Francesco Carollo (Rappres va Interregionale), Michael Garrison (Hagens Berman Axeon) en Andrea Cantoni (Emilia Romagna Cycling Team).

Peloton komt te laat

Het peloton liet al snel begaan en op een gegeven moment was het verschil opgelopen tot ongeveer tien minuten. Deze voorsprong bleek meer dan toereikend voor de vroege vluchters, al werd er in het peloton na verloop van tijd nog wel flink doorgereden. De winnaar moest vooraan worden gezocht. De Italiaan Cantoni kwam uiteindelijk als eerste over de streep, voor Bobbo en Garrison.

Met Cantoni in de leiderstrui krijgt het peloton morgen een verraderlijke heuveletappe voorgeschoteld naar Imola. De etappe finisht op het WK-parcours van vorig jaar en dat betekent dat de renners in de finale twee steile beklimmingen moeten overwinnen. Vanaf etappe vijf trekken de deelnemers de echte bergen in.

Stage 1️⃣ | Tappa 1️⃣ 🥇 Andrea Cantoni

🥈 Riccardo Bobbo

🥉 Michael Garrison#GiroGiovani2021 pic.twitter.com/puSqLAQVpu — Giro d’Italia Giovani Under 23 (@giroditaliau23) June 3, 2021